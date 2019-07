"Andria Bene in Comune", il programma della due giorni

Talk, proiezioni, cucina, musica. Questo è il programma del nostro evento Presentazione - Andria Bene in Comune.

Per l'occasione allestiremo una tenda, in Piazza Catuma, al cui interno si svolgeranno tutte le attività delle due giornate.

Iniziamo mercoledì 10, alle 19:30, con il talk "I giovani come bene comune".

In una chiacchierata di un'oretta, aiutati da foto e video, proveremo ad accendere i riflettori sul continuo esodo di giovani dal Sud e da Andria, ascoltando le testimonianze di chi invece è riuscito a rimanere.

Interverranno:

- Giovanni Prezioso, co-fondatore de I Bicipedi, ideatori di una "ciclocucina" con cui fare escursionismo enogastronomico ad impatto zero;

- Domenico Pastore di Bamboocolic, società andriese specializzata in oggettistica di bamboo, apprezzata ormai anche fuori dei confini nazionali;

- Lucia Colasuonno di Ret'Attiva, rete di associazioni promotrici di un concorso di progetti di rigenerazione pensato per le scuole.

Modererà l'incontro il giornalista Luca Ciciriello.

A seguire, per le 21:00 circa, ci sarà un aperitivo conviviale a cura dei Bicipedi, preparato sulla loro cucina a due ruote.

Infine, la proiezione del docufilm "Vado Verso Dove Vengo", lavoro realizzato all'interno di "Matera Capitale della Cultura 2019" e presentato a maggio al Bif&st Bari International Film Festival, dedicato alle storie di partenze e ritorni dall'Italia del Sud.

Giovedì 11, invece, alle 19:30 partiremo con il talk "Amministrare i beni comuni".

A parlare della propria esperienza nel gestire i beni pubblici in maniera partecipata saranno:

- Roberto Covolo - Assessore alle politiche giovanili del Comune di Brindisi;

- Monica Filograno - Assessore alla Cultura del Comune di Ruvo.

Modererà l'incontro la giornalista Marilena Pastore.

Chiuderemo l'evento con l'aperitivo dei Bicipedi, accompagnato dalla musica de "I Caroselli".

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e chiunque è il benvenuto.

«Andria Bene in Comune si propone come una piattaforma che aiuti gli andriesi a mettersi in azione, e in relazione, rendendo disponibile per la città il proprio capitale di energie, competenze, entusiasmi e tempo: questa due giorni sarà l'occasione per conoscerci.

L'obiettivo che vi proponiamo è quello di riuscire a progettare insieme la casa comune in cui vivremo tutti per i prossimi anni: Andria».