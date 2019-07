Avvisi di prosecuzione delle indagini per esponenti della giunta Giorgino

Risale alla giornata di ieri la notifica a diversi esponenti della giunta tecnica e politica dell'amministrazione Giorgino di avvisi di prosecuzione per le indagini della Guardia di Finanza, riguardanti questioni relative agli impianti pubblicitari.



Le indagini, partite nel 2017, hanno riguardato diverse irregolarità su pagamenti, autorizzazioni dei vari impianti pubblicitari ubicati per la città.

Sembrerebbe che a far scattare le indagini siano state alcune delibere approvate e aventi ad oggetto l’approvazione dell’atto di reclamo/mediazione per tutte le ditte concessionarie degli impianti.

Tema di cui, nell’ottobre 2017, ci siamo occupati in maniera approfondita, ponendoci una domanda: “perché per tali ditte è stato adottato un atteggiamento di favore, mentre al semplice cittadino/contribuente è stata data una possibilità di rateizzazione ridotta e una tempistica inferiore per attivare la procedura?”.

Ora, sarà la magistratura a rispondere al quesito.