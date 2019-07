"Operazione Poseidone", Di Bari (M5S): «Le richieste di pagamento dell'Inps sono illegittime»

«Le richieste di pagamento da parte dell'Inps ai liberi professionisti sono illegittime e prescritte» la consigliera regionale, nonché capogruppo del M5S, Grazia di Bari tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ha reso nota la risposta inviata dal Ministro alla Giustizia al portavoce alla Camera dei Deputati, Giuseppe D'Ambrosio, a cui la stessa aveva rappresentato le richieste e le lotte dei professionisti e delle associazioni di categoria.

«L'operazione Poseidone è l'operazione con cui l'Inps ha iscritto d'ufficio alla gestione separata migliaia di professionisti chiedendogli di pagare i contributi anche attraverso l'emissione di cartelle esattoriali.

In pratica, i professionisti che non raggiungevano il limite di reddito avevano la possibilità di non iscriversi alla propria Cassa di riferimento e non versare i contributi oppure potevano decidere di iscriversi alla gestione separata e versare i contributi all'INPS.

L'INPS, invece, ha ritenuto che chi non si fosse iscritto né alla Cassa e né alla gestione separata dovesse essere iscritto d'ufficio con conseguente pagamento dei contributi.

Una situazione ingiusta che ha comportato un notevole numero di ricorsi giudiziari.

Il Governo riferisce nel documento che mostro nella foto: “ritenendo fondate le ragioni dei citati professionisti, al fine di garantire un'azione efficace e uniforme su tutto il territorio nazionale, ha provveduto ad invitare all'INPS a valutare l'opportunità di agire in autotutela, annullando le suddette iscrizioni d'ufficio”.

Ora toccherà all'INPS adeguarsi a questa decisione risparmiando a migliaia di professionisti di rivolgersi al Tribunale e all'istituto il pagamento delle spese legali a cui era condannato.

Spero sia stata fatta chiarezza su una situazione davvero molto ingarbugliata» ha concluso la consigliera.