«Basta migrazione, aiutiamoli a casa loro. Si, lo ammetto, è una provocazione, per richiamarci alla serietà dei nostri problemi quotidiani e cercare di reagire» comincia così la nota di Vincenzo Caldarone con la quale fa il punto della situazione sulla popolazione andriese.

«La popolazione di Andria si è ridotta nel 2017, con una tendenza negativa che si fa sempre più marcata.

Come si vede, siamo in piena accelerazione negativa e quindi la tendenza è ancora più grave. Le nascite sono superiori alle morti: lo spopolamento è causato dalle migrazioni. Leggi dalla fuga dei nostri ragazzi. Siccome quelli che cambiano la residenza sono, grossomodo, la metà di quelli che emigrano, abbiamo una fuga di 1.000 persone / anno circa. Quindi negli ultimi 5 anni circa 4-5.000 migrazioni, quasi tutte in fasce di età tra i 25 e i 40 anni. Un calcolo grossolano, ma che dà la misura del dramma che la nostra comunità, e le persone in carne ed ossa, vivono.

Se affianchiamo i dati sulla graduatoria della povertà, vediamo che il reddito pro capite si riduce molto dal 2015 al 2017,e Andria diventa l’ultimo capoluogo in Italia. Una tendenza che si accelera, visto che la fascia di età che emigra è quella che compra case, acquista prodotti, frequenta esercizi, porta innovazione, insomma produce sviluppo.

Di contro abbiamo un comune che non è riuscito neanche a varare una variante urbanistica, accapigliandosi su indici e volumi che non servono più a nessuno, un buco finanziario, morale ed economico enorme, e, salvo la azioni di persone valorose ma solitarie, nessun processo economico nuovo in vista.

Supportiamo chi vuole lavorare meglio e fare innovazione a casa propria: decine di incentivi regionali e statali non fermano l’esodo senza un tessuto sociale positivo, che supporta, aiuta e promuove.

Alcune persone stanno promuovendo attività di crowfunding (raccolta diffusa di somme da investire in nuovi progetti e lavoro) e di business angels (insieme di investitori e professionisti che accompagnano lo sviluppo di nuove imprese). Le due cose vanno insieme, e avrebbero bisogno di istituzioni e organismi cittadini in grado di rafforzare e accompagnare, e diventare garanzia e riferimento.

È una delle tante cose che si possono fare. Molte altre ancora, certo.

Adesso tocca alle persone di buona volontà, con le idee chiare, fermare le migrazioni e riavviare lo sviluppo, impegnandosi in reti ed attività civiche per fermare il declino e costruire una classe dirigente che la città non ha» ha concluso.