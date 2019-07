Fratelli di Quartiere, giovedì 11 luglio a Largo Torneo

Ritorna Fratelli di Quartiere, l’iniziativa riparte da Largo Torneo.

Sarà la villa comunale, nella serata di Giovedì 11 Luglio, a partire dalle ore 20.30, la cornice di un nuovo appuntamento per Fratelli di Quartiere, l’iniziativa di incontri per le strade della città, organizzata da Fratelli d’Italia Andria, al fine di riavvicinare la politica alla popolazione andriese, raccogliendo istanze, richieste ed esigenze di ogni tipo, con l’ormai classico gazebo tricolore e con la stessa determinazione e vicinanza alla città che ha da sempre contraddistinto il coordinamento cittadino del partito di Giorgia Meloni.

«Un’iniziativa nata nel 2018, con ottimi e celeri risultati e che continuerà anche in questo particolare periodo della città di Andria - commenta Salvatore Pistillo - .

Si riparte, quindi, da Largo Torneo, nei pressi della Villa Comunale. Un luogo che qualche settimana fa è stato colpito da una scellerata azione di stampo mafioso, con un’empia sparatoria nei pressi di un parco giochi e con tanti bambini nelle vicinanze, un avvenimento per il quale Fratelli d’Italia, con diplomazia, si è subito stizzita, schierandosi come di consueto dalla parte della legalità e degli andriesi per bene.

Ora Fratelli d’Italia lo fa con i fatti, con le azioni - conclude la nota del Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia -. Fratelli di quartiere ci sarà anche nel periodo estivo, con più appuntamenti, al fianco degli andriesi e delle realtà che più necessitano di prossimità e ascolto».