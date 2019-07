Rinviato a domani l'appuntamento con "Andria Bene in Comune"

I responsabili di "Andria Bene in Comune" con un post sulla pagina Facebook hanno comunicato il rinvio a domani degli appuntamenti previsti per oggi: «Eravamo preparati alla pioggia, ma all’alluvione obiettivamente no. Abbiamo temporeggiato fino all’ultimo ma ci tocca dare questo avviso: viste le condizioni meteo è rimandato l’evento di stasera.

Per la precisione è rimandato a domani. Invece di iniziare alle 19:30 domani iniziamo alle 18:00 con il talk de @I Bicipedi, Bamboocolic e Ret'Attiva. Per il resto la serata proseguirà come era programmata.

Ci scusiamo per il disagio. Forse l’acqua, che è il primo dei beni comuni, voleva partecipare anche lei al nostro evento.

Certo, ha un po' esagerato».