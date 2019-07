Strage treni, Emiliano: «Per i pugliesi il ricordo della sciagura è più sentito che mai»

«Sono passati tre anni da quella drammatica mattina del 12 luglio 2016, in cui persero la vita ventitré persone e per me e per tutti i pugliesi il ricordo di quella sciagura è più sentito che mai.

La Puglia rinnova il proprio affetto verso le famiglie coinvolte e conferma la vicinanza a chi è stato colpito da questo evento devastante, l’impegno a contribuire all’accertamento di tutta la verità per fare giustizia, la volontà di mantenere alta l’attenzione delle istituzioni e della collettività sul tema della sicurezza del trasporto ferroviario, affinché tragedie del genere non accadano mai più».

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, nel giorno del terzo anniversario dell’incidente ferroviario avvenuto nelle campagne tra Andria e Corato il 12 luglio del 2016.