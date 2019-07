Fratelli d'Italia: «Abolire il tribunale dei minori in seguito allo scandalo "Angeli e Demoni"»

«La leader del partito Fratelli d'Italia avanza la richiesta di abolire il tribunale dei minori in seguito allo scandalo “Angeli e Demoni” scoppiato in val d’Enza sul presunto giro illecito di affidamenti di bambini.

La Meloni è stata l'unico esponente politico ad essersi schierato fisicamente dalla parte di queste vittime innocenti protestando, insieme ad altre 150 persone, davanti al municipio della città di Bibbiano.

Ogni singolo cittadino italiano è rimasto sconvolto dalla vicenda che vede coinvolte circa trenta persone tra psicologi, assistenti sociali, gestori e dipendenti delle strutture nonché il sindaco Pd, Andrea Carletti, finito agli arresti domiciliari con l'accusa di abuso d'ufficio e falso. Si parla di 50.000 bambini tolti alle famiglie in Italia con un giro d'affari di un miliardo e mezzo. Afferma la Meloni: "Un po’ come nelle favole ci sono gli orchi che mangiano i bambini, qui ci sono quelli che ci mangiano sopra".

Anche la nostra comunità non è rimasta indifferente all'accaduto affiggendo uno striscione con su scritto: "Parlateci di Bibbiano". Sconcertante e vile l'atteggiamento di alcuni esponenti della sinistra locale che pare abbiano minacciato chi ha condiviso la foto sul gruppo cittadino - segnalano i referenti del partito locale - Sconcertante perché stiamo parlando di bambini sottoposti alle peggiori torture e di famiglie che, a causa della povertà in alcuni casi, hanno visto portare via i loro figli. Come si fa ad accettare tutto ciò e, soprattutto, a voler nascondere sotto la polvere un simile accadimento? Capiamo che la vergogna provata dal Pd sia tanta ma, piuttosto che cercare di non parlarne, scendete in campo a chiedere scusa alle famiglie, a trovare soluzioni e a promettere di far pagare con la giustizia chi si è macchiato di questo crimine. Vergogna!».