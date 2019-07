Amministrative 2020, il gioco dei riposizionamenti nel centrosinistra locale

Nemmeno il caldo di queste settimane sembra frenare, almeno per il momento, l’attività politica, soprattutto in casa del centrosinistra dove le decisioni ai livelli più alti hanno inevitabilmente ricadute sulle scelte nella città federiciana, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali con le amministrative e le regionali del 2020.

A livello regionale è più che mai aperto il dibattito sulle primarie per la scelta del candidato governatore. Da tempo, la scelta di Emiliano di ricandidarsi non è andata giù ai suoi più accaniti oppositori, tra cui l’avv. Laforgia (La giusta causa), il sen. Stefàno (La Puglia in più), l’ex. Europarlamentare Elena Gentile e Sinistra Italiana, che proprio in questi giorni, hanno deciso di convocare, per il 21 settembre, un’assemblea denominata “Prima le idee” per definire il programma della coalizione. Questa decisione è stata presa per definire una candidatura alternativa all'attuale governatore, determinata dal lavoro di Emiliano negli anni volto ad allargare i confini del centrosinistra a molti esponenti del centrodestra. Una scelta che ha scatenato l’ira del “gladiatore” che, sicuramente, non ingoierà il rospo e passerà al contrattacco.

Mentre sul fronte regionale ci si muove su più versanti, ad Andria la situazione fa registrare un elettroencefalogramma pressoché piatto, con alcuni picchi di attività soltanto negli ultimi giorni. Infatti, sulla scacchiera della politica locale cominciano a posizionarsi le prime pedine. Si è partiti con “Andria Bene in Comune”, sponsorizzata dall’attuale consigliere regionale Sabino Zinni che si è “presentata” alla città lo scorso 11 luglio e che, oltre a voler essere presente alla prossima tornata elettorale per le amministrative, punta alla riconferma dello stesso Zinni in qualità di consigliere regionale. Una forza che, come è stato sottolineato più volte, sarà nella coalizione del centrosinistra con il Partito Democratico.

A questa “nuova lista”, se ne aggiunge un’altra, che in realtà già esisteva da prima, ovvero, “Andria Bene Comune”, promossa sul territorio dall’ex sindaco Vincenzo Caldarone che lavora già da tempo alla costruzione di una lista forte che, considerata la federazione con “Italia in comune”, dovrebbe sempre essere parte integrante del centrosinistra e che sarà presentata ufficialmente oggi alla città.

Pertanto, al netto della confusione che i nomi delle due diverse liste potrebbero suscitare - una preposizione semplice a fare la differenza -, nel mondo del “civismo” di centrosinistra si registra una qualche attività che, al momento, non è stata ancora captata invece nel fratello maggiore della coalizione, ovvero, il Partito Democratico, lacerato su più fronti e che deve fare i conti con molte questioni interne prima ancora che pensare alle prossime amministrative. Una formazione politica che, con Forza Italia, in città e non solo, ha perso quell’appeal elettorale che si registrava qualche anno fa e che ha contribuito alla proliferazione di una serie di liste civetta, costituite prettamente per gli appuntamenti elettorali pronte a dissolversi il giorno dopo le elezioni.

Nel centrosinistra, attualmente, l'importante è riposizionarsi, mettendo in secondo piano la discussione su programma, candidature, primarie e confini della coalizione sicuramente dettata anche dall'attesa relativa agli esiti del dibattito regionale. Tutto come da copione del 2015, nonostante il lungo periodo di commissariamento che dovrebbe portare a una seria riflessione, senza ridursi, come sempre, a qualche mese prima della prossima tornata elettorale.