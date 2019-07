Si è tenuta ieri, presso il “Follow me”, la conferenza stampa di presentazione con la quale si è ufficializzata la federazione di “Andria Bene Comune” a “Italia in Comune”, il partito dei sindaci e degli amministratori locali fondato da Pizzarotti, Pascussi e Abbaticchio.

All’evento hanno preso parte, oltre all’ex Sindaco di Andria Vincenzo Caldarone, che ne era l’organizzatore, Antonio Nunziante, vicepresidente della Regione Puglia, Michele Abbaticchio, Sindaco di Bitonto e vicecordinatore nazionale e il consigliere comunale di Foggia, nonché coordinatore regionale Rosario Cusmai e il consigliere regionale Sabino Zinni.

Caldarone, che ha avviato questo percorso più di un anno fa con realtà del mondo civico e imprenditoriale ha ribadito che le intenzioni che animano “Andria Bene Comune” non sono esclusivamente le elezioni del 2020, ma provare ad aggregare quanta più gente possibile che è distante dalla politica, intesa come impegno sociale, per costruire una proposta politica anche, e non solo, per le amministrative del prossimo anno: «il gruppo "Andria Bene Comune" non si basa su schieramenti politici, non ci sono liste né candidature: quello che presentiamo oggi è semplicemente l'inizio di un percorso. In politica tutti dicono di volere il bene comune per le proprie città, ma è la saggezza della gente a decidere chi opera nell'interesse della comunità e chi invece agisce solo per il proprio tornaconto».

Dopo Caldarone è intervenuto Antonio Nunziante che ha ripercorso la sua carriera professionale e di quanto questa abbia inciso sulla sua scelta di impegnarsi in politica e portare avanti le idee di “Italia in Comune”: «ho scelto questo partito perché durante la mia esperienza di prefetto sono venuto a conoscenza del “mondo di base” quello vicino alla realtà, al cittadino, ovvero il Sindaco ed è proprio questo impegno che noi vogliamo prendere e far parlare la gente che è vicina al cittadino».

Poi, è intervenuto Rosario Cusmai facendo il punto della situazione del partito in Puglia, ribadendo che dopo la chiusura del tesseramento a settembre si procederà con la costituzione vera e propria dello stesso, partendo dai territori, sino al livello nazionale.

Michele Abbaticchio, invece, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita di “Italia in Comune” e di quanto sia importante ripartire dai temi che sembrano essere stati dimenticati dall’attuale governo, partendo dall’antimafia sociale, sino ad arrivare all’agricoltura che è il fulcro dell’economia di molte realtà pugliesi e non solo.

Infine, anche il consigliere regionale Sabino Zinni ha portato i propri saluti, auspicando che, all’interno del centrosinistra ci possa essere un dialogo tra tutto ciò che non fa parte del Partito Democratico che, a detta dello stesso, resta sempre un punto importante per l’intera coalizione: «credo ci sia la necessità, accanto al Pd, che è importante nel corpo del centrosinistra, di altro e di serio».