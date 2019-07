Omicidio ad Andria, Di Bari (M5S): «Il Sottosegretario Sibilia lunedì nella Bat»

«Il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia prenderà parte al comitato di ordine e sicurezza pubblico provinciale in programma per lunedì prossimo alle ore 11 in Prefettura a Barletta. Non possiamo che ringraziarlo per aver risposto immediatamente all’invito fatto da me, dal deputato Giuseppe D’Ambrosio e da Michele Coratella: una testimonianza della presenza dello Stato su un territorio, che purtroppo sta pagando la mancanza di attenzione da parte della vecchia politica» lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari in seguito all’omicidio avvenuto ieri sera ad Andria.

«Per la provincia della Bat - continua Di Bari - stiamo lavorando internamente al Ministero dell'Interno per far sì che i lavori della Questura finiscano quanto prima, ma nel contempo ci siamo anche interessati alla situazione della caserma dei Carabinieri di Andria. L'obiettivo, in generale, è garantire ai cittadini un presidio di legalità e controllo del territorio forte e continuo e, allo stesso tempo, ai poliziotti ed a tutte le altre forze dell'ordine, le strutture e i mezzi per svolgere al meglio la loro attività. Nell'attesa che i lavori vengano completati, è necessario rafforzare immediatamente la presenza dello Stato in questi luoghi attraverso attività di prevenzione e contrasto alla criminalità».

L’On. Sibilia ha dichiarato: «Alla luce dei fatti di cronaca verificatisi nella città di Andria la scorsa notte ritengo necessario, anche a seguito delle sollecitazioni dei parlamentari della zona, partecipare al comitato di ordine e sicurezza pubblica provinciale in programma per lunedì alle ore 11:00 in Prefettura. Per la provincia Bat stiamo lavorando intensamente al Ministero dell’Interno per far sì che i lavori della Questura finiscano quanto prima.

L’obiettivo è garantire ai cittadini un presidio di legalità e controllo del territorio e, allo stesso tempo, ai poliziotti le strutture e i mezzi per svolgere al meglio la loro attività.

Nell’attesa che i lavori vengano completati, è necessario rafforzare la vigilanza in questi luoghi attraverso attività di prevenzione e contrasto alla criminalità».