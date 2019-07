"Fratelli di quartiere" approda al parco "Di Nanni"

«Sarà il quartiere della Parrocchia di Santa Maria Vetere, più precisamente il Parco Di Nanni nella serata di Lunedì 29 Luglio, la cornice di un nuovo appuntamento per Fratelli di Quartiere, l’iniziativa di incontri per le strade della città, organizzato da Fratelli d’Italia Andria, al fine di riavvicinare la politica alla popolazione andriese, raccogliendo istanze, richieste ed esigenze di ogni tipo, con l’ormai classico gazebo tricolore e con la stessa determinazione e vicinanza alla città che ha da sempre contraddistinto il coordinamento cittadino del partito di Giorgia Meloni.

Per questo appuntamento abbiamo scelto uno dei quartieri più popolosi della città, e in articolare un luogo come il Parco Di Nanni che attualmente rappresenta un punto di riferimento per i cittadini del quartiere, dai giovani agli anziani, proprio perché Fratelli d’Italia Andria sta continuando la sua fase di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli andriesi così come si sta facendo a livello nazionale dalla tutela delle partite iva, alla difesa del made in Italy, alle politiche sulla famiglia fino alla difesa del territorio nazionale» concludo i responsabili del partito.