Mensa scolastica, Malcangi (Gd): «Costi assurdi per le famiglie andriesi»

Tra un mese esatto le scuole andriesi riapriranno per docenti e personale scolastico: anche quest'anno, però, i problemi sul piatto della bilancia saranno numerosi.

Tra questi, quello della mensa scolastica: sull'argomento interviene Mirko Malcangi, Segretario Provinciale GD Bat: «La Cassazione dice no al panino da casa e scrive una “brutta” pagina. In attesa delle motivazioni si può comunque dire che questa decisione penalizzerà molte famiglie, soprattutto in un comune come il nostro, quello di Andria, dove, a causa del predissesto causato non solo da Giorgino, ma anche da quanti lo hanno sostenuto, le tariffe sono schizzate alle stelle.

Purtroppo le famiglie andriesi, a questo punto, non potranno far altro che essere obbligate ad aderire per il prossimo anno alla mensa scolastica, con i costi assurdi che tutti quanti conosciamo.

Chi ha causato questo disastro dovrebbe starsene a casa e avere la decenza di non presentarsi alle prossime competizioni elettorali. Così, purtroppo, non sarà, ma i cittadini se lo ricorderanno chi ha voluto male alla loro città.

Oggi è stata scritta una brutta pagina di storia.»