De Mucci (FI): «Alle parole dovrebbero seguire i fatti, la provincia Bat dimenticata dal Governo»

«Alle parole dovrebbero seguire i fatti, il territorio della provincia Bat ancora una volta dimenticato dal Governo». Si apre così la nota polemica del commissario provinciale Forza Italia Bat Luigi De Mucci, all’indomani della venuta del sottosegretario agli Interni Sibilia dopo i fatti che hanno insanguinato Andria.

«Ben vengano le nuove unità di Polizia a presidio e controllo del territorio della Bat, così come annunciate dal sottosegretario Sibilia, ma far passare tali interventi come straordinari è alquanto stucchevole in un periodo così complesso e delicato per il nostro territorio.

Questo appartiene allo stile del governo gialloverde che agli annunci non fa seguire mai i fatti.

Tale incremento di unità di Polizia sul territorio appartiene, come ribadito anche da Tiani del sindacato di Polizia SIAP, a misure del tutto già ampiamente previste dal piano di rafforzamento estivo che rientra nell'attività del tutto ordinaria.

A seguito degli ultimi accadimenti di sangue, che hanno sconvolto la città di Andria e tutta la provincia Bat ci si aspettava una presa di posizione forte e determinata da parte del Governo attraverso l'invio permanente, e non occasionale o stagionale, di nuove unità che andassero a migliorare quelle attività di investigazione, di presidio e controllo del territorio che gli uomini dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza sono costretti a svolgere con innumerevoli difficoltà.

Sono necessari strumenti normativi adeguati, protocolli di intervento chiari e la dotazione di nuovi equipaggiamenti, affinchè nessuno possa minimamente pensare di minacciare, attraverso la cultura della paura e del terrore, la vita dei cittadini ed il lavoro degli uomini delle Forze dell'ordine.

Alla politica degli slogan e degli annunci i cittadini di questo intero territorio hanno necessariamente bisogno di risposte serie e concrete, affinchè non si debba aver paura di sostare dinanzi ad un bar o di far giocare i propri figli in un giardino pubblico durante una sera di piena estate».