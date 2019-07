Nominata un'altra sub Commissario Prefettizio: è l'arch. Anna Maria Curcuruto

Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Emilio Dario Sensi, ha nominato il Dirigente Tecnico in quiescenza del Comune di Bari, Architetto Anna Maria Curcuruto, Sub-Commissario presso il Comune di Andria, al fine di coadiuvare il Commissario prefettizio, dott. Gaetano Tufariello, nei compiti al medesimo spettanti per legge.

L'arch. Curcuruto, titolare fino a dicembre del 2017 dell'assessorato ai Lavori Pubblici e alla Tutela delle Acque della Regione Puglia è, attualmente, consigliera del Presidente Emiliano – a titolo gratuito – per le materie dei Lavori Pubblici e della Tutela delle Acque (per l'attuazione dei programmi in materia di sistemi idrici, risorse naturali ed opere pubbliche).