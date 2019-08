Convocati i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della provincia

Dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Andria e la conseguente decadenza dei consiglieri dal consiglio provinciale e del presidente della provincia BAT, è giunto il momento di eleggere il successore di Giorgino, sostituito dal suo vice.

Infatti, con i decreti del vice presidente della sesta provincia, n. 13 e n.14, sono state avviate le procedure propedeutiche alle elezioni del presidente della provincia che si svolgeranno il prossimo 26 settembre.

Com’è noto ad avere diritto di voto, a causa dell’abominio legislativo che ha abolito il voto dei cittadini ma non le province, trattandosi di un’elezione di “secondo livello”, saranno i Sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle suddette elezioni e saranno eleggibili i Sindaci in carica dei comuni compresi nel territorio della provincia.

L’elezione del presidente avviene sulla base di liste concorrenti che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati entro il 35° giorno antecedente alla votazione.

Degli accordi trovati ci siamo già occupati tempo fa, però, sicuramente, ci saranno nuove “sorprese” politiche e riposizionamenti anche in vista delle prossime elezioni regionali, che poi sono il vero motivo di questa elezione di cui nessuno ne sentiva la necessità.