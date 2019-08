Ciappetta Camaggio, interventi per rischio idraulico: pubblicato il bando

«Ѐ stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l'assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico del canale Ciappetta-Camaggio» ad annunciarlo è il presidente della II Commissione "Affari Generali" della Regione Puglia Filippo Caracciolo.

«Oggetto della progettazione saranno i lavori volti a mitigare il rischio idraulico del canale nel territorio di Barletta (compreso tra la SS16 bis e la SS170) per i quali sono stati stanziati 6.735.078.22 di euro e i lavori atti alla conservazione statica del tratto tombato e alla sistemazione fino al tratto deviatore (territorio di Andria) per i quali sono stati stanziati 6.622.060.60 di euro.

Le risorse per l'attuazione di questi interventi che dovranno essere completati in entrambi i casi nel giro di 50 giorni sono inserite nell'ambito dello stanziamento di una somma pari a 19.754.000 euro di fondi FSC (Fondi per lo sviluppo e la coesione) per la mitigazione del rischio idrogeologico assegnata nel quadro del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia siglato nel 2016 tra Regione e Governo.

Grazie agli interventi che saranno realizzati si procederà al recupero degli ecosistemi e delle biodiversità con evidente vantaggio per le comunità di Andria e Barletta sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista produttivo» ha concluso.