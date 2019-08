Indennità, Giovanna Bruno: «Sono riusciti a ridurla, con un trucchetto, solo del 25% e non del 50%»

«L’unico atto sensato della Giunta Giorgino, ossia quello di tagliare del 50% gli stipendi agli assessori, non ha avuto seguito» comincia così la nota di commento dell’avv.Giovanna Bruno (PD) sulla mancata riduzione dell’indennità spettante alla passata giunta.

«Se ai nostri ex amministratori fosse rimasto un po’ di buon senso, avrebbero rinunciato all’intero stipendio, visti i danni che hanno causato alla città. Non sarebbe servito a ripianare il debito da loro causato, ma sarebbe stato un segnale apprezzabile, come a dire: “chi rompe paga, noi abbiamo ridotto Andria in macerie, ecco la nostra parte!”.

Invece, i nostri eroi sono riusciti con un trucchetto a ridursi l’indennità solo del 25% e non del 50% come aveva stabilito il Consiglio Comunale e avevano promesso loro sbandierandolo ai 4 venti.

Qual è il trucchetto? Lo spieghiamo subito.

Il consiglio comunale, approvando il piano di riequilibrio, grazie alla delibera n. 56 del 27/11/2018, aveva dato indirizzo alla Giunta comunale di ridurre del 50% l’indennità a partire dall’1/1/2019.

Perché il taglio fosse effettivo la Giunta avrebbe dovuto recepire l’indicazione del Consiglio e deliberare. Cosa che non ha fatto. Quindi è rimasta effettiva la delibera n.177 del 18/11/2018, e lo stipendio degli assessori è sceso solo del 25%.

Cosa possiamo fare allora noi cittadini per non essere presi in giro?

Possiamo chiedere al Commissario Tufariello, avendo lui anche i poteri della Giunta Comunale, qualora ve ne fossero i presupposti, di dare seguito a questo indirizzo del Consiglio Comunale, che rientrava nel risparmio di spesa delle indennità inserite nel piano di riequilibrio. Facendolo, sempre se fosse possibile, ridurrebbe del 50% le indennità del sindaco e degli assessori comunali per i mesi da gennaio ad aprile 2019.

Giorgino e la sua giunta – ha concluso l’esponente del PD - hanno fatto i furbi e adesso è giusto che si ristabilisca la legalità. Non è una questione di lana caprina, è una questione di rispetto e di dignità».