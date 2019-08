"Cambiamo!", Losito: «Ben venga il progetto di Toti al quale guardiamo con attenzione»

«Ben venga il progetto di Toti al quale guardiamo con attenzione e del quale condividiamo i contenuti per altro operando in tale direzione fin dal momento della nostra costituzione. Esiste oramai un area liberal democratica nel centro destra che non si ritrova più nella vecchia classificazione politico partitica che fino ad oggi ha caratterizzato questo campo» commenta così il coordinatore regionale di IDeA, Francesco Lotito, la nascita del nuovo soggetto politico “Cambiamo!” del governatore della Liguria Giovanni Toti.

«Si sentiva da tempo la necessità di qualcosa di nuovo che potesse raccogliere attorno a se le tante anime moderate che per un verso non si rivedono nei canoni e nei principi ispiratori della Lega ma che si ispirano appunto a valori liberali, cattolici e democratici e dall’altro non hanno più riferimenti validi in cui allocarsi, considerate anche le ultime dinamiche di conflittualità interna che hanno caratterizzato l’andamento di Forza Italia negli ultimi mesi.

La partita si gioca sicuramente nel meridione, per una molteplicità di motivi.

La Lega non può da sola affrontare le prossime competizioni elettorali, il divario tra nord e sud sempre più avvertito dai cittadini, né può essere oramai sottovalutato.

Si rende necessario quindi un approfondimento più attento e completo soprattutto da parte di quelle forze liberali che ambiscono ad essere punto di riferimento nella politica meridionale.

Ci prepariamo pertanto a fornire il giusto contributo in termini di idee e sotto l’aspetto logistico per ciò che un partito come IDeA, da poco strutturato, potrà fornire, nella convinzione sempre più ferma che sia necessario non un nuovo nucleo di centro ma una rinnovata area liberal democratica alleata a Lega e Fratelli d’Italia pur con gli opportuni e doverosi distinguo» ha concluso Losito.