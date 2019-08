Danni a condotte idriche, Marmo: «Urge sostituzione e manutenzione»

Il consigliere regionale Nino Marmo è intervenuto sugli eventuali danni che possano essere causati se non dovessero essere riparate le condotte idriche nella chiesa di Sant’Agostino: «nel cuore del centro storico di Andria, si continuano a contare i danni a causa delle pessime condizioni delle condotte idriche. Una situazione su cui lo scorso giugno ho presentato un’interrogazione diretta al presidente Emiliano, senza ricevere risposta: la manutenzione delle condotte spetta ad Acquedotto Pugliese che, evidentemente, persevera nel non eseguirle, provocando seri rischi anche per l’incolumità pubblica e la sicurezza degli edifici. Nella chiesa di Sant’Agostino, i guasti alle condotte sono stati scoperti casualmente, per via delle crepe comparse sulla facciata e sul portale dell’edificio.

Successivamente, sono state seguite delle ispezioni alle fondamenta della struttura, da cui è emerso il guasto alle condotte. Sono costretto, ora come a giugno, a chiedere se la Giunta regionale abbia in programma degli interventi per la sostituzione delle condotte idriche e se Aqp esegua, e con quale frequenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si tratta di un disservizio che può determinare un rischio per i cittadini e per il nostro patrimonio storico-culturale» ha concluso.