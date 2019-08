Si è tenuto presso la sede del M5S di Andria un incontro - dibattito con l'On. D'Ambrosio su ciò che sta accadendo a livello nazionale.

La serata è servita per fare un breve resoconto dei provvedimenti adottati dal Governo gialloverde, con i distinguo tra i provvedimenti del M5S e quelli della Lega.

Poi, l'On. D'Ambrosio, dopo aver ribadito la propria volontà, che è la stessa di una minoranza all'interno del Movimento, di tornare al voto ha manifestato perplessità sul Governo che dovrebbe nascere se la piattaforma Rousseau dovesse confermare il "contratto di governo" con il Pd, in quanto, a detta del portavoce andriese, tra il partito di Zingaretti e la Lega non vi sarebbero grandi differenze per quel che hanno rappresentato e che rappresentano.

Sui risvolti di un Governo giallorosso per le prossime regionali e amministrative l'On. D'Ambrosio ha dichiarato: «un accordo tra M5S e centrosinistra non è possibile. Al momento a livello regionale e locale non cambia nulla. A livello locale, dove sarà chiesto dai cittadini, vi sarà una lista civica che accompagnerà quella del M5S che dovrà rispettare i principi e le regole dello stesso Movimento. Sono escluse alleanze ma non battaglie comuni su tematiche condivisibili».