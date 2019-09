Pulizia e disinfezione di marciapiedi e strade, Forza Italia e Andria Nuova scrivono a Tufariello

Il Coordinatore cittadino di Forza Italia, Nicola Fuzio, unitamente ad Agnese Filomena Buonomo, Micaela D’Avanzo, Luigi Del Giudice, Marcello Fisfola, Saverio Fucci, Gennaro Savino Lorusso, Nino Marmo, Antonio Nespoli, già Amministratori e Consiglieri della Città di Andria di Forza Italia e di Andria Nuova, hanno indirizzato al Commissario Straordinario del Comune di Andria, Gaetano Tufariello, una nota congiunta sollecitando la pulizia e la disinfezione delle strade e dei marciapiedi della città.

«Formuliamo la presente per rappresentarLe la particolare deficitarietà di pulizia delle strade e dei marciapiedi della nostra città, maggiormente aggravata dalla perdurante mancanza di piogge e dalle temperature elevate del periodo estivo, in particolar modo in quei tratti di strada dove sono presenti alberi che secernono resine o altre linfe.

La persistenza di tale problematica non riguarda soltanto le vie o le piazze centrali, per questo motivo abbiamo deciso di scriverLe in rappresentanza di molti cittadini che per ovvie ragioni respirano insalubri esalazioni. A ciò si aggiunge, altresì, il potenziale e grave danno d'immagine che subirebbe la nostra città, nel caso in cui un visitatore venisse a trascorrere del tempo nella nostra Andria, passeggiando per le vie o sostando nelle piazze del Centro Storico, dove il problema è sensibilmente percepito.

Confidando nella Sua sensibilità e cortese disponibilità, pertanto, Le chiediamo di sollecitare con premura gli Uffici comunali preposti affinché dispongano in tempi solleciti la pulizia straordinaria dei marciapiedi e della pavimentazione stradale tramite idro-pulitrici e disinfettatrici al fine di scongiurare problemi sanitari e, al contempo, di mantenere il necessario decoro che la nostra Città assolutamente merita».