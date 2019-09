Reddito di cittadinanza, al via la fase 2. Di Bari: «Beneficiari convocati dai centri per l’impiego»

«Scatta da oggi la fase due del reddito di cittadinanza. Per 704.595 persone è arrivata l'ora del Patto per il Lavoro e cominceranno ad essere convocati dai centri per l'impiego con l'obiettivo di un'occupazione. Come previsto dalla legge, saranno chiamati non soltanto gli intestatari del reddito, ma anche i componenti del nucleo familiare maggiorenni che non sono occupati e non frequentano un corso di studi», lo dichiara la consigliera del Movimento 5 Stelle Grazia Di Bari.

In Puglia sono 50.904 le persone da avviare al mondo del lavoro e il settore che al momento offre maggiori possibilità di inserimento è quello del turismo.

«In questa fase - continua la pentastellata - un ruolo centrale sarà ricoperto dai navigator che forniranno assistenza presso i centri per l'impiego. Anche ad Andria, grazie all’impegno del M5S, siamo riusciti a risolvere una situazione molto delicata che riguardava il rischio di chiusura del centro dell’impiego - spiega Di Bari - a causa di uno sfratto intimato dal proprietario dei locali al quale il Comune non pagava da due anni l’affitto. Questa seconda fase del reddito di cittadinanza parte, inoltre, in momento molto importante: la nascita di un nuovo governo che tra i suoi punti di programma ha il rifinanziamento di questa misura che ha aiutato e continuerà ad aiutare tanti italiani».