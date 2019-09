Multe recapitate a mano dalla Polizia Locale, Malcangi: «Vergogna per chi ha creato questo disastro»

«In questi giorni siamo venuti a conoscenza di una notizia a cui facciamo ancora fatica a credere: a causa delle voragini nel bilancio comunale, le disponibilità sono così esigue - per non dire inesistenti - che gli operatori della Polizia Municipale di Andria stanno notificando a mano le contravvenzioni, per evitare che cadano in prescrizione». É questo l'incipit di una nota polemica di Mirko Malcangi, Gruppo Partecipa - PD Andria.



«Non sarà mica perché la ditta concessionaria del servizio risulta tra i creditori dell'ente mandato in default dalla passata amministrazione, che ha governato per 9 anni la nostra città?



Potevamo capire le strade dissestate, potevamo capire l'aumento del costo della mensa scolastica, potevamo capire una città allo sbando da tutti i punti di vista, ma non le contravvenzioni notificate a mano.



Ulteriori due osservazioni sono doverose: così facendo si sottraggono i vigili dalle attività di controllo del territorio e si configura il rischio che notificare una nota risulti più dispendioso che in passato.



Vergogna per chi ha creato questo disastro!»