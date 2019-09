«Topi ovunque, anche in casa. Un grido di allarme per la presenza di roditori nella zona di via Cincinnato, ma non solo, arriva da una residente che stava entrando in camera da letto e si è ritrovata un topo nell’armadio, nel mentre esibiva la sua piccola coda, e l’altro che camminava nel corridoio.

Trattasi di una segnalazione che mi è giunta stamane da alcuni residenti della zona - dichiara Vurchio – da un gruppo di famiglie spaventate dalla presenza dei ratti, pare anche in alcuni scantinati di altre abitazioni. Chiediamo l’urgente intervento, continua il segretario del partito democratico cittadino, da parte del Municipio per derattizzare il quartiere, da sempre abbandonato al suo destino.

Onde evitare che i topi possano infilarsi negli androni ed entrare nelle altre abitazioni chiediamo al commissario prefettizio la derattizzazione urgente e immediata e che venga eseguita con scadenze regolari. Sicuramente, tra le cause della proliferazione dei topi vi è la mancata sistematicità degli interventi che, per problemi di ristrettezze economiche delle casse comunali, vengono diradati nel tempo perdendo la loro efficacia, quando invece sarebbe necessario almeno un piano trimestrale. Monitoreremo il drammatico evento, con l’aiuto delle famiglie, affinché il Comune di Andria e l’ufficio competente intervenga con urgenza».