"Nuova" discarica, Di Bari: «La Regione ha adottato un'altra delibera per accelerare le procedure»

Sulla questione della “nuova” discarica, ubicata vicino a quella di “San Nicola la guardia”, è tornata la consigliera Grazia Di Bari con un video sulla propria pagina Facebook, in cui, oltre a manifestare la propria volontà di riaccendere i riflettori sulla problematica per evitare che nel silenzio la Regione adotti provvedimenti che consentano il deposito di rifiuti solidi urbani, accusa la politica locale e, soprattutto, i suoi colleghi Nino Marmo e Sabino Zinni interessati ad altre questioni meno importanti: «sono stata attaccata da tutti e accusata di non aver capito cosa ci fosse scritto nella delibera. Nonostante ciò, chi mi ha attaccato concordava con me che fossero necessari provvedimenti a livello regionale e comunale per evitare che il sito fosse utilizzato come nuova discarica. Nulla è stato fatto.

La Regione ha adottato un’altra delibera con la quale fintamente annullava la precedente e nella realtà accelera le procedure per utilizzare la cava come discarica. Ho chiesto informazioni e non ho avuto risposte e per questo voglio riaccendere i riflettori su questa problematica perché domani mattina potremmo trovarci rifiuti nella cava. Ciò non deve accedere.

Io sono preoccupata, mentre Zinni e Marmo sono pronti a salire sul carro dei vincitori, uno su quello dell’ospedale e l’altro per il Festival Castel dei Mondi, per non parlare della richiesta congiunta del rinvio delle elezioni provinciali perché loro non possono partecipare».