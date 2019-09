La Lega Puglia presenta il proprio organigramma e i segretari cittadini della BAT

Venerdì 20 settembre, alle ore 19.30, ad Andria presso la sala convegni dell'Hotel Ottagono in via Barletta, la Lega Salvini Premier Puglia presenterà sia l'organigramma della Lega Bat che i nuovi segretari cittadini ed illustrerà le prossime attività che saranno svolte sul territorio.

Interverranno, tra gli altri, il vicesegretario regionale e segretario provinciale Giovanni Riviello, i vice segretari provinciali Flavio Basile e Rocco Prete e Nicola Giorgino quale componente dell'esecutivo regionale.

«La Lega nella Bat - afferma Giovanni Riviello - oltre a dover affrontare al meglio la sfida delle elezioni regionali è anche impegnata per le importanti elezioni comunali nei capoluoghi di Andria e Trani della prossima primavera. In perfetta sintonia con le decisioni della segreteria regionale guidata dall'on. Luigi D'Eramo, come sempre lavoreremo, anche con le altre forze politiche della nostra area ivi compresi i movimenti civici, per candidature forti, autorevoli e ben radicate nei tessuti cittadini rappresentati».

Il Segretario Regionale on. D'Eramo si congratula con tutti i componenti del direttivo provinciale e con i segretari cittadini, «certo delle loro capacità che sapranno aiutare la Lega nella Bat a diventare forza trainante dell'intera Lega Puglia e nella regione».