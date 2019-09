Amministrative 2020, convocata l’assemblea del Partito Democratico

«Dopo la nascita del governo giallo rosso il Partito Democratico nazionale si troverà ad affrontare una serie di nuove sfide e per questo sta rinnovando la sua piattaforma politica, nonostante la “scissione” di Renzi, per fronteggiare le difficili situazioni riguardanti la crescita economica, il mercato del lavoro, lo sviluppo tecnologico, l'internazionalizzazione delle imprese e il welfare.

Anche a livello locale, il Partito Democratico, oltre a seguire con attenzione le questioni nazionali, sta portando avanti, da circa un anno e mezzo, un dialogo continuo con la base del partito e con i cittadini che hanno la necessità di trovare i giusti intermediari per risolvere gli innumerevoli bisogni sociali.

Per questo, anche in vista delle amministrative del 2020, è stata convocata l’assemblea del partito per giovedì 26, in via Porta la Barra 7, alle ore 20:00, che dovrà discutere delle prossime competizioni elettorali in cui sarà impegnato lo stesso partito che richiederanno un forte impegno di tutti per dimostrare che il PD è pronto per aiutare la città a riemergere dal pantano in cui è stata portata dai governi di centro destra.

All’incontro parteciperà anche il segretario provinciale del partito, Di Fazio.

La cittadinanza è invitata a partecipare».