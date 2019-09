Amministrative 2020, il PD regionale impegnato nella costruzione del programma e della coalizione

In vista delle prossime competizioni elettorali che interesseranno la nostra comunità, il Partito Democratico ha avviato, a livello regionale, una discussione sulle azioni che porteranno alla costruzione del programma e della coalizione di centrosinistra, che vedrà coinvolto in prima persona il segretario regionale on. Lacarra. A darne notizia è l'andriese Maria Carbone componente della segreteria regionale del partito: «il 2020 ci riserva due fondamentali appuntamenti elettorali: i rinnovi del Consiglio regionale della Puglia e del Consiglio comunale della città di Andria. Per tali fondamentali “sfide” elettorali si stanno avviando, a tutti i livelli, cantieri che, a cominciare dalla definizione e condivisione dei programmi, portino alla definizione di larghe coalizioni di centrosinistra aperte ai movimenti civici democratici e progressisti.

Il 12 settembre u.s., si è riunita a Bari la segreteria regionale del PD Puglia della quale mi onoro essere componente. In quella seduta, il segretario regionale, on. Lacarra, ha informato degli esiti del tavolo di lavoro regionale tenutosi nei giorni precedenti che aveva avuto come punto fondamentale l’individuazione di contenuti prima che delle persone.

Grande impegno si sta profondendo per l'organizzazione di un evento conclusivo, rispetto alle previste tappe intermedie territoriali, che metterà al centro le proposte derivanti dal basso, per un programma o per programmi migliorativi per la proposta di governo regionale della coalizione che si andrà a formare. Il tavolo di lavoro ha anche auspicato che tutte le forze politiche partecipanti riescano ad innescare dei meccanismi di partecipazione territoriale e sinergia con membri della società civile, associazioni, sindacati e confederazioni datoriali per innescare delle buone pratiche. Ovviamente, ci si augura che questo processo virtuoso che si sta attivando a livello regionale venga messo in campo in tutte quelle realtà territoriali chiamate a rinnovare anche le amministrazioni comunali, oltre che quella regionale.

Il segretario Lacarra ha posto notevole attenzione soprattutto nei confronti dei grandi comuni coinvolti nel doppio impegno elettorale, tra questi Andria. L'on. Lacarra ha espresso chiaramente la volontà di seguire direttamente i percorsi di costruzione di programma e coalizione in questi comuni chiamati al doppio voto. Ho personalmente ringraziato il segretario regionale per l'attenzione rivolta alla nostra città, fermamente convinta che tutto il circolo cittadino condividerà il mio sentimento di gratitudine per questo suo dichiarato impegno».