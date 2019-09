Fratelli d’Italia: «Disponibili a lavorare per individuare il miglior candidato Sindaco per il cdx»

Il circolo locale di Fratelli d’Italia, con propria nota, dopo aver raccontato dell’esperienza ad Atreju di una delegazione andriese, definisce le prossime azioni da mettere in campo per le amministrative del 2020: «Isola Tiberina, 20-21-22 settembre 2019. Incontri, dibattiti, spettacoli e tanti ospiti, nazionali e non. Una kermesse ormai diventata una tra le manifestazioni più importanti del panorama politico nazionale. Si parla di Atreju, la festa e il raduno di Fratelli d’Italia, giunta ormai alla sua 22^ edizione che quest’anno era targata con lo slogan “Sfida alle stelle”, che ha confermato Giorgia Meloni sempre più protagonista della scena politica italiana e della destra in particolare, così come confermato anche dalle presenze ad Atreju di esponenti di schieramenti di centrodestra europei.

Un evento al quale, come da tradizione, ha preso parte anche una delegazione di FdI Andria: “Torniamo da Roma con la consapevolezza che si sia aperta una nuova fase, naturalmente positiva e propositiva per Fratelli d’Italia, anche a livello locale.

Le giornate di confronto nella Capitale non hanno interrotto il lavoro che si sta portando avanti nel territorio e per questo dichiariamo da subito la nostra disponibilità a lavorare per il bene della Città, convogliando le energie migliori per individuare il miglior candidato alla carica di Sindaco per il centrodestra. Applicando le stesse uniformità programmatiche e di visioni che il nostro movimento politico sta attuando a carattere nazionale, anche ad Andria è necessario trovare una figura qualificata e stimata che sia prima di tutto coerente con i nostri valori, garantendo lealtà alla coalizione soprattutto contro gli “inciuci” che hanno caratterizzato le ultime vicende di politica locale e a livello nazionale hanno portato alla nascita dell’ultimo governo PD-M5S».