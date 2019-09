Sicurezza, D’Ambrosio: «Impegnato per chiedere maggiore attenzione nella BAT»

Sulla sicurezza nella BAT e, in particolare ad Andria, è intervenuto, sulla propria pagina Facebook, l'On. pentastellato Giuseppe D'Ambrosio che ha rimarcato il proprio impegno sulle varie questioni problematiche che riguardano detta questione: «dopo la soluzione della crisi di Governo estiva, ho subito riavviato una serie di contatti finalizzati a riportare la questione sicurezza nella BAT all’attenzione delle cariche istituzionalmente deputate a trattarla.

Sono preoccupato per la situazione in alcuni centri ed in particolare, cosa di cui spesso abbiamo discusso insieme al consigliere regionale Grazia Di Bari ed all’ex capogruppo Michele Coratella, della situazione di Andria, dove sono avvenuti gravissimi episodi in numero e frequenza assolutamente inaccettabile.

Ho manifestato la mia preoccupazione al nuovo Ministro dell’Interno, richiamando l’attenzione sulle condizioni dei Commissariati di Polizia della BAT, riproponendo l’ipotesi dell’utilizzo dell’Esercito tramite l’operazione “Strade sicure”.

Per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri, che ringrazio per le diverse operazioni che stanno compiendo sul territorio, preziosa è stata l’interlocuzione intercorsa con il Comandante Generale, il quale mi ha evidenziato che il reparto di Andria è stato recentemente elevato di livello e che comunque, stante la prossima istituzione della Questura, aveva già dato mandato di rivalutare le consistenze organiche del citato reparto per promuoverne il ripianamento dell’organico. Da parte mia continuerò ad essere pressante sia per ottenere finalmente, tramite procedura pubblica, una nuova e degna sede per la Compagnia Carabinieri di Andria, sia sulla questione completamento sede Questura, che finalmente pare stia procedendo speditamente grazie al provvidenziale intervento del nostro sottosegretario Sibilia e di un’alta dirigente del Ministero dell’Interno.

Non ultimo, ho anche contattato il Questore di Bari per sensibilizzarlo, laddove ve ne fosse stato bisogno, circa la situazione degli organici dei Commissariati di Polizia nella BAT, per cui sono certo che non tarderanno ad arrivare positive novità anche dalla Questura di Bari.

Certo, rimangono ancora aperte altre questioni, tipo la nuova sede per la Guardia di Finanza ad Andria o dover assistere ad un anziano che faticosamente sale le scale per raggiungere al primo piano la nuova sede del Comando di Polizia Municipale, stante l’esistenza di un ascensore non funzionante, ma la questione di fondo è, a mio avviso, che anche i cittadini devono in qualsiasi modo segnalare alle Forze dell’Ordine gli atti di illegalità.

Perché non dovremmo aspirare ad elevati livelli di vivibilità anche nelle nostre città?».