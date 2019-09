"Il caffè delle idee", la nuova iniziativa di ascolto di Andria Bene in Comune

Inizierà domenica 6 ottobre, per poi proseguire nelle 4 domeniche successive, "Il caffè delle idee", la nuova iniziativa targata Andria Bene in Comune. Un'iniziativa pensata per incontrare il numero più alto di andriesi possibile, e coinvolgerli nella progettazione del programma di recupero e riutilizzo dei beni comuni abbandonati, o inutilizzati, presenti in città. Un vero e proprio tour in 5 tappe che si dislocherà in gran parte nelle periferie, e che servirà ai promotori per raccogliere idee, suggerimenti, suggestioni e bisogni di chi in quelle aree, vicino a quei beni, ci vive. Il tutto davanti a un caffè.

«Avete presente i brainstorming che si fanno nelle grandi aziende prima di cominciare un progetto? Cioè quel momento in cui si mettono tutte le idee sul tavolo per poi scegliere le migliori? Noi vogliamo farlo con l'intera città» spiegano gli organizzatori. «Quando a luglio ci siamo presentati alla cittadinanza abbiamo detto che avremmo fatto tutto in maniera partecipata. Visto che è difficile riunire una fetta rappresentativa delle varie zone della città in una stanza, attorno a un tavolo, abbiamo deciso di andare noi in queste zone, così da intercettare in maniera eterogenea tutte le diverse anime di Andria. Non volevamo degli incontri classici, frontali, in cui c'è un esperto che parla e gli altri che ascoltano. L'idea era dar vita a incontri informali e conviviali, in cui ciascuno potesse sentirsi libero di dire quello che vuole: ecco allora l'idea del caffè. Le idee migliori gli italiani le hanno sempre avute davanti a un caffè».

Dal 6 ottobre al 3 novembre dunque, tutte le domeniche dalle 11:00 alle 13:00, Andria Bene in Comune sarà presente in angoli diversi della città, offrirà un caffè a chi ne avrà voglia, raccogliendo intanto le proposte per il futuro della città. «C'è bisogno di riappropriasi dei nostri spazi pubblici oggi chiusi o abbandonati» concludono gli organizzatori. «E allora chiunque abbia pensato almeno una volta "sarebbe bello farlo Andria", oppure "ad Andria manca…", o ancora, di fronte a uno di questi spazi, "sarebbe bello farci…" è invitato a venire a dircelo in una di queste domeniche. Troverà persone pronte ad ascoltarlo. Ed un caffè ad aspettarlo».

Le tappe de "Il caffè delle idee":