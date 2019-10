Impegnata la somma per il pagamento dell’indennità di fine mandato dell’ex sindaco Giorgino

In un momento in cui si sente forte il distacco tra politica e cittadini, chi ha rappresentato o rappresenta le Istituzioni sembra non voler acuire questa distanza, anzi vuole allungarla, non rinunciando ai propri privilegi che riguardano anche la politica locale.

Infatti, con determinazione dirigenziale n. 2869 del 23 settembre scorso, è stata impegnata la somma per la spesa riguardante l’indennità di fine mandato del Sindaco uscente pari a 1.163,80 euro, al lordo delle ritenute erariali, ridotta del 25% (in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n°177 del 18/11/2018.

Indennità questa che riguarda solo il periodo che va dal 1 gennaio al 28 aprile di quest’anno. Negli anni precedenti, invece, gli importi sono stati accantonati nei precedenti bilanci di previsione per somme pari a: 2.327,60 euro, per il 2015, ridotta del 30% in esecuzione della sentenza resa dalla Corte dei Conti; 4.734,10 euro all’anno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

In tutto sono stati accumulati 17.693,70 euro per la consiliatura cominciata nel 2015 e terminata prematuramente nell’aprile del 2019. A questa somma va ad aggiungersi quella accumulata per la precedente consiliatura.

Considerata la situazione delle casse comunali, non era forse il caso di rinunciarvi e dare il buon esempio a quei cittadini che stanno facendo sacrifici per responsabilità altrui?