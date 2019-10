Magliano e Sansonna presentano "Amici per Andria"

Si scaldano i motori in vista dell'appuntamento, nella primavera prossima, con le amministrative. Nasce e si presenta ufficialmente alla città "Amici per Andria" capeggiato da Francesca Magliano (già assessore alle Politiche Sociali prima e alla Cultura poi, nel Giorgino bis) e Francesco Sansonna, già consigliere comunale di cdx.

«La nostra volontà di continuare a dare un contributo concreto alla vita sociale, culturale e politica della nostra comunità, tramite il coinvolgimento convinto, responsabile e sereno dei cittadini, ha determinato la nascita dell’associazione politico culturale Amici per Andria - commentano Francesca Magliano e Francesco Sansonna -.

Ispiratori dell’Associazione, oltre alla partecipazione alla vita politica cittadina, sono il ricorso al dialogo, al confronto delle idee e delle proposte, alla condivisione dal basso delle decisioni sui percorsi da intraprendere e sugli strumenti da utilizzare. Si intende riservare alle donne e ai giovani un ruolo di particolare rilievo in quanto portatori di idee e valori ancora troppo spesso trascurati, non solo nella programmazione dello sviluppo socio-economico ma anche nella innovazione della gestione amministrativa.

L’auspicio è quello di produrre un effetto contagioso e benefico attraverso la funzione rappresentativa e propositiva in modo da costruire uno spazio aperto di discussione e di confronto, cercando di restituire alla Città un clima politico più sereno, basato esclusivamente sulle proposte e sul dialogo, necessario per poter offrire soluzione concrete ed incisive. Amici per Andria, si impegna a valorizzare la “passione” per la vita sociale, culturale e politica della nostra Comunità, favorendo ed affinando i processi di partecipazione democratica e di dialogo tra i Partiti, le Associazioni e la Cittadinanza».

I due firmatari della nota condividono le parole di don Tonino Bello: “La politica è arte. Il che significa che chi la pratica deve essere un artista. Un uomo di genio. Una persona di fantasia. Disposta sempre meno alle costrizioni della logica di partito e sempre più dall’invenzione creativa che gli viene richiesta dalla irripetibilità della persona. Arte, cioè programma, progetto, apprendimento, tirocinio, studio. È un delitto lasciare la politica agli avventurieri”.