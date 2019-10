Bacinelle per l'acqua piovana che filtra attraverso le stanze dell'ufficio anagrafe

La dura denuncia del M5S andriese in merito alla situazione in cui versano gli ambienti interni dell'ufficio anagrafe di Andria:

«Ecco in foto, uno dei cambiamenti epocali lasciati agli andriesi dai competenti e "capiscitori" Giorgino, Marmo e deprimente compagnia cantante.



Nell’ufficio anagrafe di Andria piove!

E quando piove in casa, che fai? Semplice, metti le bacinelle!

L’ufficio anagrafe di Andria è ridotto così, con acqua che piove all’interno, su documenti e dipendenti, senza finestre, senza climatizzazione e con poca elettricità a causa dei debiti del comune lasciati dai capiscitori per via delle bollette non pagate, sporcizia diffusa, personale ridotto all’osso e spostato in base a convenienze degli “amici degli amici”.

Questa tremenda situazione purtroppo è ormai comune a tutti gli uffici pubblici di Andria a causa del disastro economico che vive il comune di Andria e che causa disservizi e disagi ai cittadini, oltre che una situazione indegna in cui lavorano i dipendenti comunali. Divertente è poi, che il capiscitore e bella addormentata nel boschetto di Andria Nino Marmo si meravigli che i dipendenti chiedano di andare a lavorare altrove, addirittura fuori dalla propria città. Ovvio, in questi anni lui stesso con i suoi sodali hanno creato un clima tale in comune, che i dipendenti preferiscono fare chilometri pur di non stare qui. Ma la colpa è sempre di altri.

Ce lo dobbiamo dire, la situazione è difficile... molto difficile!

Ci vorranno anni, sacrifici e sforzi comuni per ritornare ad avere servizi normali nella nostra città, motivo per cui Michele Coratella, che spero possa essere il prossimo Sindaco di Andria, con tutto l'aiuto del M5S a tutti i livelli, si farà carico di questa eredità tremenda lasciata da personaggi politici senza vergogna, con entusiasmo e con una visione del futuro della nostra città che sicuramente si concretizzerà in una prospettiva completamente diversa.

Spero vivamente che siano tutti gli andriesi a spazzarvi via ed a mandarvi a casa definitivamente e a riporre fiducia nel nostro gruppo».