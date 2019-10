"C'era una volta un Muro", l'incontro per il trentennale della caduta del muro di Berlino

Per i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, il movimento “Andria Bene in Comune” ha organizzato un incontro per la ricorrenza, dal titolo “C’era una volta un muro”, a cui parteciperanno il filosofo Giuseppe Vacca e il giornalista Antonio Del Giudice: «una giornata quella di trent'anni fa che cambiò il corso della storia e che diede vita a un nuovo ordine mondiale che tutt'oggi non sembra avere trovato il punto di equilibrio. Ecco allora la necessità di capire ripartendo proprio da quell'avvenimento. La discussione prenderà avvio dal nuovo libro del prof. Vacca, di recentissima pubblicazione: "Le sfide di Gorbaciov. Guerra e pace nel mondo globale".

Trent’anni fa Michail Gorbaciov, promuovendo la riunificazione della Germania, mise fine alla guerra fredda lanciando il progetto di un nuovo assetto geopolitico fondato sull’interdipendenza e la cooperazione multipolare. L’implosione dell’Unione Sovietica fece franare il suo disegno determinandone la sconfitta, e aprendo la strada a dinamiche non più controllabili. Questo libro ricerca le cause di quella sconfitta, ripercorrendo poi cinquant’anni di storia mondiale, per riproporre infine la validità del nuovo modo di pensare la politica che aveva animato il progetto globale di Gorbaciov.

Giuseppe Vacca e Antonio Del Giudice si confronteranno allora sui muri di ieri per provare a parlarci dei muri di oggi, provando a capire come mai la promessa di un pianeta senza più barriere che fu fatta quel 9 novembre 1989, si sia poi concretizzata nella realtà di un mondo più che mai diviso e conflittuale. Due intellettuali a confronto e un grande tema come terreno di gioco: gli ingredienti per un evento assolutamente da non perdere».