Errori negli avvisi di pagamento della Tari, Vurchio: «I cittadini vittime dell'incompetenza altrui»

«È scattata la prima grande offensiva del comune con l’invio massivo di avvisi di pagamento bonario per mancati pagamenti TARI 2014 e continuano le stranezze per le quali si preannunciano lunghe code in via Bari» commenta il segretario cittadino del partito democratico Giovanni Vurchio.

«Oggetto del contendere sono le tasse sui rifiuti i cui conti non risultano in ordine. Così, il comune non è riuscito a incrociare correttamente i dati di chi ha pagato con quanto effettivamente versato. Decine e decine sono i casi già segnalati, con avvisi che risalgono al 2014, quando l’odierna Tari si chiamava ancora Tarsu. Ancora una volta spetterà ai cittadini, con le canoniche file interminabili, dimostrare l’avvenuto pagamento, così da permettere al comune di incrociare tutti i dati e sistemare le situazioni “anomale”.

Intanto, i tanti avvisi di accertamento per la Tari 2014, che sono recapitati in questi giorni ai contribuenti andriesi (privati ed aziende), contengono una quota non trascurabile di errori. Somme già pagate o non dovute, insomma, che sta però ai contribuenti riconoscere e “smascherare” di fronte agli addetti dell’ufficio Tari del comune, magari utilizzando i moduli di autotutela.

Altra tegola, quindi, per i nostri concittadini e per i nostri dipendenti comunali che dovranno affrontare e risolvere, con fatica, le innumerevoli “anomalie amministrative” rinvenienti da una macchina amministrativa completamente disorganizzata.

Ovviamente, la politica non ha fatto la sua parte e non ha determinato un cambio di passo nella gestione delle risorse pubbliche. Il comune va gestito come un’impresa, lo ribadisco da dieci anni e solo ora, con l’intervento del commissario prefettizio, abbiamo capito che non si poteva continuare a gestirle con superficialità, cosi come fatto in questi lunghi anni.

L’uscente governo di centro- destra deve prendersi tutte le proprie responsabilità mentre il prossimo dovrà dare immediatamente un indirizzo amministrativo e dettare la linea garantendosi che le cose vadano per il verso giusto. Intanto, scusiamoci con i cittadini che saranno costretti a dimostrare le proprie ragioni e ringraziamo i dipendenti pubblici per la pazienza, competenza e professionalità che metteranno a disposizione della macchina amministrativa al fine di meglio farla funzionare» conclude Vurchio.