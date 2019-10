Rifiuti, Forza Italia: «Da Emiliano chiacchiere e disprezzo dei rapporti istituzionali»

«È inaccettabile che su un tema così serio come quello dei rifiuti, il Governatore continui a convocare riunioni al di fuori delle sedi opportune. Già la settimana scorsa abbiamo dovuto assistere a un incontro convocato e poi rimandato in fretta e furia, viste le critiche espresse dall’ANCI in merito ai modi e ai tempi di convocazione; adesso apprendiamo che per giovedì prossimo è previsto un altro incontro per discutere del Piano Regionale dei Rifiuti. Ricordiamo a Emiliano che i luoghi deputati a discutere del tema sono il Consiglio e la Commissione competente.

Per l’ennesima volta, il Governatore cerca di coprire, attraverso eventi o azioni comunicative, il suo immobilismo e la mancanza di una visione strategica. E nel farlo dà un’ulteriore prova della suo scarso rispetto nei confronti delle istituzioni regionali e la totale incapacità di avere con i Consiglieri Regionali, in particolare con quelli di minoranza, un rapporto di civile e leale collaborazione. La forma in politica è sostanza e per quanto in passato si siano tollerati comportamenti poco istituzionali da parte del Presidente, adesso è arrivato il momento di dire basta, per rispetto dell’ente regionale e dei pugliesi.

I Consiglieri Regionali non sono delle comparse di cui Emiliano può disporre alla bisogna per andare a ingrossare il suo pubblico a favore di telecamera, ma sono i legittimi rappresentati dei pugliesi e hanno tutto il diritto, e il dovere, di adempiere alle loro funzioni in base a quanto previsto dallo Statuto.

Questo vuol dire rispettare le regole democratiche e il principio di trasparenza. E visto che siamo in tema di trasparenza, ci piacerebbe sapere che fine ha fatto il Piano Regionale dei Rifiuti dal portale “Puglia Partecipa”, dato che ad oggi è scomparso, con le fasi di avanzamento del lavoro ferme a luglio 2018, e nessuno ne conosce i dettagli nel merito, a eccezion fatta del cerchio magico del Governatore.Ci aspettiamo delle risposte e soprattutto ci aspettiamo che finisca questa continua propaganda di Emiliano.

La situazione della gestione dei rifiuti in Puglia è tragica e necessita di tutta l’attenzione e la serietà del caso da parte di chi ha il compito di guidare la Regione. Se si vuole affrontare seriamente il problema, lo si faccia nelle sedi adeguate e con passaggi formali. La Puglia non può continuare a essere governata a parole, la Puglia merita fatti concreti».