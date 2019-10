Ospedali nella Bat, Di Bari: «La salute è importante. Smettetela con i giochi della politica»

La consigliera regionale del M5S è intervenuta con un video sulla propria pagina Facebook per denunciare lo stato precario della sanità nella Bat, con un focus sui lavori in corso presso il “Bonomo”: «la Sanità della Bat è stata ridotta all'osso. Emiliano ha deciso le chiusure in base ai voti e non in base alle esigenze dei territori. Ha chiuso gli ospedali di Trani, Canosa, Minervino e Spinazzola, affollando gli ospedali di Barletta e Andria.

Ci parla di un'offerta sanitaria che esiste solo sulla carta e in vista delle prossime elezioni regionali ha aperto un cantiere nell'ospedale Bonomo di Andria che lavora a stento, creando ulteriori disservizi.

I cittadini non meritano questo trattamento e spero che a maggio si ricordino i nomi e i volti di chi ha ridotto la nostra provincia la “cenerentola della Puglia”».