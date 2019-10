Interventi urgenti e improcrastinabili, per la pulizia e l'igiene di vari quartieri andriesi, anche del centro città, con marciapiedi sporchi e anneriti da tempo, a causa del rilascio di essenze arboree da alberi malati. Un intervento che Andria aspettava da da tempo, una fastidiosa problematica che accomunava vari marciapiedi della città, ripuliti, nelle scorse notti, in seguito alla segnalazione di Fratelli d'Italia Andria. Un vero e proprio dossier con un attenta analisi e delle richieste mirate quello inviato alla gestione commissariale del Comune di Andria, la quale ha poi provveduto alla pulizia dei marciapiedi siti in via De Gasperi, viale Roma, corso Cavour, Piazza Trieste e Trento, Piazza Umberto I, Piazza Catuma, Piazza Ruggiero VII e zona “Vaccina”.

«La causa principale è da imputare ai disseccamenti sia dei lecci che dei tigli presenti in queste strade -sottolinea l’ing. Antonio Mastrodonato segreterio cittadino di Fratelli d'Italia- sono molteplici, alcune da imputare a fitofagi, cocciniglie, funghi e altri patogeni. Tali patologie arboree vanno individuate per bene, trattate di conseguenza e risolte nei limiti del possibile per evitare la compromissione di altri individui che potrebbe portare al totale depauperamento degli alberi presenti in città per la quale assolvono a funzioni vitali. Siamo consapevoli di essere in ambito urbano dove è necessaria cautela nell'utilizzo dei fitofarmaci di sintesi, ma si potrebbero usare anche prodotti biologici. Siamo al lavoro per trovare soluzioni sul verde pubblico della città e questo è un punto di partenza. La nostra richiesta -conclude Mastrodonato- mira ad avviare una campagna di cura degli alberi prospicienti le strade di intervento. Siamo soddisfatti per quanto ottenuto fin ora»