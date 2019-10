"Garanzia giovani", Di Bari: «Cronici ritardi nei pagamenti, come intende intervenire la Regione?»

«Cronici ritardi nei pagamenti delle indennità di "Garanzia Giovani" ai tirocinanti e nella pubblicazione dei bandi sulla formazione, nonché nei rimborsi alle Associazioni Temporanee di Scopo, con conseguente disagio per gli enti e i tirocinanti. Ancora una volta si registrano gravi disservizi da parte della Regione nella gestione del programma europeo di "Garanzia Giovani"» lo dichiarano i consiglieri del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti, Antonella Laricchia e Grazia Di Bari che hanno depositato un’interrogazione rivolta all’assessore alla Formazione Sebastiano Leo per chiedere chiarimenti su come la Regione intenda sbloccare la situazione dopo le ripetute richieste di chiarimenti rimaste senza risposta.

«Ormai non contiamo più le volte in cui abbiamo chiesto all'assessore Leo e agli uffici preposti di sbloccare la situazione - continuano i pentastellati - e non si può giustificare tutto parlando solo di carenza di personale. Ritardi cronici nei pagamenti mettono in serie difficoltà gli enti e i tirocinanti e la situazione non può più essere tollerata. Per questo, abbiamo depositato l’interrogazione per conoscere lo stato di attuazione del Programma "Garanzia Giovani" e le tempistiche per le liquidazioni delle indennità per i tirocini formativi già espletati nei mesi scorsi. Ci piacerebbe sapere anche quali sono le motivazioni per le quali vi è un ritardo nella pubblicazione degli Avvisi e quali azioni la Giunta sta intraprendendo affinché ciò non solo si risolva in tempi brevi, ma soprattutto perché non accada più».