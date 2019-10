La Federazione Provinciale PD Bat protagonista di un evento-convegno con Boccia e Maroni

La Federazione Provinciale PD BAT, con il Presidente dell’assemblea avv. Giovanna Bruno ed il Segretario politico dott. Pasquale di Fazio, è protagonista dell’evento-convegno in programma a Trani, il prossimo 28 ottobre, sul tema “Regionalismo Differenziato tra autonomia e solidarietà” alla presenza del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, On. Francesco Boccia, e dell’Ex Presidente della Regione Lombardia, Avv. Roberto Maroni.

«Nella parte conclusiva della XVII legislatura - spiegano l'avv. Bruno e il dott. Di Fazio -, si è registrato l'avvio dei negoziati con il Governo, su iniziativa delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per definire intese per l’attribuzione di Autonomia differenziata, in attuazione dell’art. 116, terzo comma della Costituzione.

Il 28 febbraio 2018, si è giunti alla definizione di tre distinti accordi "preliminari", ciascuno sottoscritto dal rappresentante del Governo e dal Presidente della Regione interessata, con cui le parti hanno inteso dare rilievo al percorso intrapreso e alla convergenza su principi generali, su metodologia e su un (primo) elenco di materie, in vista della definizione dell'intesa più complessiva per giungere all'attribuzione dell'autonomia differenziata.

Ma la questione delle autonomie di queste tre regioni non è un “affare” che riguarda solo chi le ha richieste visto che, inevitabilmente, la creazione di sistemi regionali con risorse e regole differenziate amplierà i divari regionali.

In estrema sintesi, i diritti (quanta e quale istruzione, quanta e quale protezione civile, quanta e quale tutela della salute) saranno beni di cui le Regioni potranno disporre a seconda del reddito dei loro residenti. Ma è davvero così?

Ci sarebbe, insomma, di che essere preoccupati».

Per approfondire, comprendere e discuterne, pertanto, l’appuntamento è il prossimo lunedì, 28 Ottobre, alle ore 17.30, presso la sala conferenze del Polo Museale- Fondazione Seca a Trani, nell’ambito dell’evento fortemente voluto ed organizzato dalla Federazione Provinciale PD BAT, rivolto ad istituzioni, amministratori locali, politici e militanti che saranno impegnati, unitamente ai relatori, a mettere in luce i diversi aspetti della riforma per poterne stabilire alcuni punti fermi.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Trani, avv. Amedeo Bottaro, del Presidente della Provincia BAT avv. Bernardo Lodispoto e della Senatrice PD Prof.ssa Assuntela Messina, sarà il Segretario Provinciale PD BAT dott. Di Fazio ad introdurre la manifestazione.

A seguire, il dibattito tra il Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie On. Francesco Boccia e l’ex Presidente della Regione Lombardia Avv. Roberto Maroni.

Modererà i lavori, l’Avv. Cosimo D. Bruno, portavoce della Segreteria Regionale Pd Puglia.