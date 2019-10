Amministrative 2020, il M5S RiComincia con una nuova sede

Domenica 27 ottobre, alle ore 11:00 in via Regina Margherita n.137 il Movimento 5 Stelle inaugura la sua nuova sede.

«Questo è il luogo dove ricominciare, tutte le persone che hanno voglia di cambiare Andria, farla rinascere, vengano a trovarci, ci portino le loro idee. Andria merita di più, noi ci meritiamo una città diversa da quella che abbiamo vissuto in questi ultimi anni e io davvero ce la metterò tutta, ma ho bisogno dell’aiuto di tutti quelli che hanno a cuore Andria» questo l’invito di Michele Coratella - ex capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale.

«Sarà una festa e insieme a noi ci saranno anche i nostri portavoce in Parlamento Giuseppe D’Ambrioso Anna Macina, Bruna Piarulli e Ruggiero Quarto, non mancherà l’avv. Roberto Morra, Sindaco di Canosa, il nostro Mario Furore, Eurodeputato del Movimento 5 Stelle a Bruxelles e la mia collega in Consiglio Regionale Antonella Laricchia. Vi aspettiamo» conclude Grazia Di Bari - Consigliera M5S in Regione Puglia.