È stata presentata questa mattina, presso la nuova sede del M5S in via Regina Margherita, la candidatura alla carica di Sindaco dell’avv. Michele Coratella. Più che la solita conferenza stampa di lancio, è stato un momento di festa con un giocoliere che distribuiva palloncini e musica a intrattenere la gente.

Alla presentazione hanno partecipato le consigliere regionali Grazia Di Bari e Antonella Laricchia, l’europarlamentare Mario Furore, i parlamentari Giuseppe D’Ambrosio, Anna Macina e Ruggiero Quarto, il Sindaco di Canosa Roberto Morra e i consiglieri comunali e gli attivisti delle altre città della Bat, oltre a tanti attivisti e simpatizzanti del Movimento.

Dopo una disamina su quelle che sono state le battaglie ad Andria in questi anni di amministrazione Giorgino, Michele Coratella, forte del sostegno di rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, ha rimarcato che: «mentre gli altri stanno aspettando i soliti giochetti di partito, noi ci presentiamo alla città in maniera trasparente, non essendo vincolati a nessun accordo».

La parola d’ordine è “RiCostruire” «Andria dalla sciatteria e dall’incompetenza di chi ha amministrato la città in questi anni».

Tanti i temi toccati, dall’appalto dei rifiuti alle tangenti e alle sanzioni della Corte dei Conti, dalla cultura all’ambiente, dalla trasparenza sino allo svuotamento della macchina amministrativa causato dall’assenza del turn over e dalla “fuga” di tanti dipendenti in altre amministrazioni.

Dopo l’intervento degli altri rappresentanti istituzionali, Coratella ha invitato la cittadinanza a partecipare alle riunioni presso la sede del M5S sia per la costruzione delle due liste, sia per la redazione del programma che sarà il più partecipato possibile.

La corsa verso palazzo di Città è ufficialmente partita. Ora si attendono gli altri competitors di una gara che sarà molto combattuta e che, sicuramente, riserverà non pochi colpi di scena.