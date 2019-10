Continua l’attività di ascolto del movimento “Andria Bene in Comune” che con propria nota ha tirato le somme della tappa nel quartiere di “San Valentino” tenutasi ieri: «si è svolta nel migliore dei modi, ieri domenica 27 ottobre, la quarta tappa de "Il caffè delle idee", l'iniziativa itinerante di Andria Bene in Comune che dura da ormai un mese. La formula è sempre la stessa: discutere in piazza, davanti a un caffè, dei problemi della zona in cui si è, e provare a mettere nero su bianco le possibili soluzioni. Una formula che vista la curiosità e la partecipazione dei cittadini, risulta vincente.

E così dopo la Villa Comunale, il quartiere Fornaci, Santa Maria Vetere, è stata la volta del quartiere di San Valentino. Un quartiere certamente non facile, in cui tuttavia la voglia di riscatto è tanta, testimoniata dal coinvolgimento delle persone nelle attività proposte dagli attivisti di Andria Bene in Comune, andato oltre le aspettative».

«I residenti avevano più di tutto una gran voglia di parlare e di essere ascoltati. La percezione è che San Valentino spesso appaia più come una frazione di Andria, che come un suo quartiere, un corpo estraneo alla città quindi, ma così non può e non deve essere» spiegano da "Andria Bene in Comune".

«Eppure i progetti per rendere la zona un vivace quartiere residenziale erano stati avviati, ma poi tutto è stato abbandonato come nel resto della città" continuano gli organizzatori. "Parliamo della struttura polivalente, degli ampi spazi che potrebbero essere coltivati come orti urbani, del mercato rionale, più necessario che mai visto che i negozi sono solo all'entrata del quartiere e poi niente più. Basterebbe riattivare queste cose già previste per rilanciare la zona».

«Dal confronto è emerso che San Valentino, più che di cose straordinarie, ha più di tutto bisogno di normalità. Alcuni residenti non hanno accesso ai servizi primari come ad esempio l'allacciamento alla rete fognaria o l'allacciamento all'Enel» spiegano gli organizzatori dell'appuntamento.

«Ci ha fatto molto riflettere una signora che ci ha segnalato che in tutto il quartiere non esiste una fontana pubblica. Perché ovunque ad Andria ci sono fontane pubbliche e a San Valentino no? Può sembrare secondario, e non sarà certo una fontana a risolvere i problemi della zona, eppure sarebbe un gran gesto di attenzione e civiltà portare una fontana pubblica dove ancora nel 2019, colpevolmente, non c'è».

«“San Valentino" concludono da Andria Bene in Comune "semplicemente vuole essere parte integrante della città, né un problema per essa, né qualcosa d'altro. San Valentino - sembra paradossale dirlo - vuole essere Andria».