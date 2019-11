Fitto casa, Pisicchio: «Nonostante i tagli statali, la Regione mostra attenzione ai più deboli»

Con deliberazione di giunta regionale n.1999 del 4 novembre sono stati individuati i comuni a cui assegnare le somme derivanti dal “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”.

L’assessore regionale Pisicchio, a tal proposito ha dichiarato: «in giunta abbiamo approvato il riparto del fondo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Per l’anno 2018 le risorse disponibili ammontano a 16 milioni di euro, di cui 15 milioni di cofinanziamento regionale. Abbiamo mantenuto gli impegni dando una risposta ai Comuni su un tema delicato come l’emergenza casa. Il riparto tra tutti i Comuni è pari a 11 milioni di euro, mentre li restanti 5 milioni vengono accantonati per la concessione di premialità ai Comuni che cofinanzieranno l’intervento in misura pari almeno al 20% del contributo loro attribuito.

Destinatari dei contributi sui canoni di locazione per l'anno 2018 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, con i seguenti requisiti:

genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni; disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all'altro coniuge; presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 104/1992.

Inoltre, in base al decreto del MIT del 31/05/2019, d’intesa con la cabina di regia, diamo a possibilità ai Comuni che abbiano nella disponibilità di cassa economie rivenienti dal Fondo morosità incolpevole (anni 2014-2018) di utilizzarle, in alternativa, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, dandone opportuna comunicazione e rendicontazione alla Sezione regionale Politiche Abitative.

Nonostante i continui tagli statali la Regione Puglia dimostra particolare attenzione alle fasce più deboli (lasciando inalterati i capitoli di bilancio) per dare una boccata d’ossigeno ai Comuni in merito alle urgenti e legittime richieste dei beneficiari».

Al comune di Andria, su un fabbisogno comunale riferito all’anno 2016 di più di 1milione di euro sono stati destinati 225603,21 euro a cui è stata sottratta una penalità del 10%, portando, quindi, il contributo a 203.042,89 euro.