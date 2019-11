Amministrative 2020, "IDeA-Cambiamo": «Improcrastinabile avviare un tavolo di confronto nel cdx»

Con queste parole il Coordinatore cittadino di "IDeA Cambiamo" Riccardo Sinisi e quello provinciale Egidio Fasanella prendono posizione in merito alle prossime alleanze cittadine per le lezioni comunali del prossimo 2020 ad Andria: «è oramai improcrastinabile avviare un tavolo di confronto politico ad Andria in previsione delle prossime elezioni amministrative.

Da troppo tempo la città, seppur sotto una gestione commissariale, risente della mancanza di qualsiasi forma di strategia politica e di linee guida chiare per le future progettualità.

Si rende pertanto necessario rompere il silenzio, anche nel campo del centro destra, per avviare un confronto franco e schietto tra le forze civiche in campo ove non vi fosse la volontà da parte dei partiti maggiori di riorganizzare le fila di una coalizione unitaria e salda.

Proprio per questo motivo auspichiamo l’avvio a brevissimo di un tavolo di forze moderate e civiche che sappiano e vogliano superare i limiti degli schieramenti politici e si prefiggano, come unico e solo fine, quello del bene comune nella città di Andria.

Non è più tempo di indugi, né di strategie che lasciano il tempo che trovano e che da tanto hanno condizionato negativamente la politica locale».