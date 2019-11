Il centro ricerche "Bonomo" diventerà un ostello della gioventù

Si è celebrato questa mattina nella sala consiliare del comune di Barletta il Consiglio provinciale itinerante della BAT. È questa la prima assemblea del consiglio dopo le elezioni a presidente della provincia del sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto. Il presidente della provincia si augura che possa essere questa una nuova stagione politica senza divisioni e che malgrado le risicate risorse si possa valorizzare il nostro territorio.

A dimostrazione di ciò vi sono i fondi che sono stati stanziati per l'efficientamento energetico delle scuole e per la manutenzione delle strade.

Inoltre, nella seduta odierna, sono stati approvati due ordini del giorno riguardanti i lavori di manutenzione della strada provinciale 230 all'ingresso di Spinazzola per circa 200mila euro e poi il finanziamento di 3milioni e trecentomila euro per "convertire" il centro "Bonomo" in centro di animazione turistico culturale.