Fdi a "IDeA- Cambiamo": «Disponibili al confronto politico senza trasformismi e trasversalismo»

«Dalle note politiche apparse se questa mattina sulla stampa locale apprendiamo dell’appello del Movimento Idea-Cambiamo all’avvio di un confronto nel centrodestra in ottica elezioni comunali della Città di Andria. Appello e disponibilità al confronto a cui noi di Fratelli d’Italia Andria non ci sottraiamo ma purchè sia nell’ottica dell’unità del centrodestra, un centrodestra locale aperto anche agli apporti della società civile e delle liste civiche.

Ribadiamo la nostra piena autonomia e la necessità di essere concorrenziali nel centrodestra, ma nessun progetto può esserci al di fuori della coalizione che ci sarà per le regionali. Appelli e aperture ad aree politiche che sono in antitesi con i valori per i quali da sempre ci battiamo non possono essere condivise.

Le esperienze di Barletta e Bisceglie hanno dimostrato il fallimento del trasversalismo e ad oggi sono lontane da ciò che i cittadini chiedono a tutti i livelli».