Partiti i riposizionamenti nel csx locale per le primarie regionali di gennaio

Sono stati presentati ieri i concorrenti alle primarie regionali del centrosinistra, che si terranno a gennaio, per l’indicazione del candidato governatore per le prossime elezioni regionali. Oltre a Michele Emiliano, scendono in campo Elena Gentile, Fabiano Amati e Leo Palmisano ammesso ai supplementari per aver presentato le firme a sostegno della propria candidatura oltre l’orario previsto dal regolamento.

Completata la fase delle candidature parte quella dei riposizionamenti dei maggiorenti all’interno della coalizione che, inevitabilmente, avranno anche ricadute su Andria.

Infatti, è proprio dalle strategie adottate in vista delle primarie regionali e dai risultati che otterranno i singoli “gruppi” locali che si potrà delineare il quadro delle scelte in vista delle amministrative che, al momento, risulta essere ancora poco chiaro e continuerà ad esserlo se la quasi totalità di detti gruppi dovesse convergere sul sostegno al governatore uscente, Michele Emiliano, presso cui poi dovranno accreditarsi per ottenere l’appoggio per le prossime amministrative.

Quelli che ci attendono saranno i mesi più "caldi" per la politica locale che dovrà prepararsi alla sfida per le amministrative del 2020 che individueranno la nuova maggioranza che andrà ad amministrate la città commissariata da aprile scorso.

Azzardando una previsione, è altamente probabile che vi sia una convergenza su Emiliano della quasi totalità dei "gruppi", il cui peso specifico sarà commisurato alle iscrizioni a votare alle primarie prodotte e utilizzato durante la partita per l'indicazione del candidato Sindaco della coalizione.